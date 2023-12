Przegląd prasy Włocławek 8.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie. Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Kolejne narkotyki zabezpieczone przez kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Policjanci z Włocławka zatrzymali 34-latka, którego podejrzewali o posiadanie zabronionych substancji. Znaleźli u niego znaczną ilość amfetaminy, dlatego teraz musi liczyć się z karą wieloletniego więzienia. Szczegóły.

We Włocławku trwa zbiórka między innymi karmy, koców i ręczników dla zwierząt ze schroniska we Włocławku, żeby pomóc bezdomnym zwierzakom przetrwać zimę. Rzeczy można przynosić do Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Okrężnej do piątku 15 grudnia 2023 roku.