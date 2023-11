Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.11.2023

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na grudzień. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w listopadzie 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

We wtorek 31 października 2023 roku po mszy w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku (klasztor), odbyła się procesja z relikwiami świętych wokół Placu Wolności z okazji Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We Włocławku trwa trzecia edycja konkursu na „Lokalny Produkt”. W 2023 roku mieszkańcy będą wybierać spośród pięciu propozycji. Głosować można od 3 listopada do piątku 17 listopada. Wyniki poznamy do 1 grudnia 2023. Jakie produkty i usługi mają do wyboru włocławianie?

Halloween obchodzone jest co roku 31 października w wielu krajach świata. Wyjątkowymi przebraniami i kostiumami na tę okazję gwiazdy sportu - piłki nożnej i innych dyscyplin - chwalą się w internecie, prezentując zdjęcia swoje, jak i całej rodziny. Wybraliśmy najciekawsze halloweenowe pomysły z ostatnich lat zrealizowane przez osoby związane ze światem sportu w Polsce i na świecie.