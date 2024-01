Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.01.2024

W pomieszczeniach po dawnej fabryce Ursus przy alei Kazimierza Wielkiego przez wiele lat funkcjonowały salony - meblowy i odzieżowy. Teraz zniknęły. W pustych halach gwiżdże wiatr. Zobaczcie zdjęcia z obiektu.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 9 stycznia 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.