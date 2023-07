Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.07.2023

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej we Włocławku.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.07, we Włocławku.

Prasówka Włocławek 11.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oświadczenie piłkarzy Włocłavii Włocławek. Odchodzą z klubu. Co dalej z czwartoligowcem?! Do naszej redakcji od dłuższego czasu docierały niepokojące informacje dotyczące sytuacji w czwartoligowej Włocłavii Włocławek. Niestety w poniedziałek wszystko się potwierdziło. Oświadczenie przysłali piłkarze, a także dotarł do nas anonim opisujący sytuację w ostatnim czasie w klubie.

📢 Lamele to nacięcia: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Lamele to nacięcia: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 633) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Co utworzyło frazeologizm z wyrażeniem z cicha [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Co utworzyło frazeologizm z wyrażeniem z cicha?

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 633) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 11.07 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spośród poniższych lodowe najczęściej bywają: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Spośród poniższych lodowe najczęściej bywają:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 633) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Okazał się człowiekiem gnuśnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny, w radach nierozsądny, w działaniu słaby. To Jan Długosz: Okazał się człowiekiem gnuśnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny, w radach nierozsądny, w działaniu słaby. To Jan Długosz: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 633) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Przebój Lady Pank Zostawcie Titanica do słów [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Przebój Mała Wojna Lady śpiewa do słów Zbigniewa Hołdysa, a Zostawcie Titanica do słów: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 633) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Ruch na Szosie Brzeskiej we Włocławku został przywrócony. Zamknięto ulicę Wiejską. Zdjęcia W poniedziałek, 10 lipca 2023 roku, dla ruchu kołowego otwarty został odcinek DK 62 od ulicy Wiejskiej do ronda Falbanka. Jednocześnie zamknięto dojazd do Drogi Krajowej nr 62 poprzez ul. Wiejską (odcinek leśny). Mimo widocznych znaków, wielu kierowców przyzwyczajonych już do ostatnich zmian w organizacji ruchu nadal wjeżdżało w zamkniętą ulicę Wiejską. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Utrudnienia dla kierowców we Włocławku. Te ulice są zamknięte dla ruchu W poniedziałek 10 lipca 2023 roku we Włocławku dla ruchu zamknięto trzy kolejne ulice – Paderewskiego, Reja i Sadową. Zamknięcie spowodowane jest pracami związanymi z rekonstrukcją nawierzchni jezdni. Nie są to jedyne utrudnienia, z jakimi muszą liczyć się kierowcy we Włocławku. Zobaczcie, które jeszcze ulice są nieprzejezdne. 📢 Tak było na niedzielnym EkoJarmarku we Włocławku. Zdjęcia - 9 lipca 2023 W niedzielę, 9 lipca 2023 roku EkoJarmark we Włocławku ponownie gościł przy ulicy Piwnej. Zobaczcie zdjęcia z targowiska ze zdrową żywnością i rękodziełem. 📢 Czwarta edycja "Gotowanie w plenerze" w Bronisławiu w gminie Dobre. Zdjęcia W niedzielę 9 lipca 2023 roku na placu przed świetlicą wiejską w Bronisławiu w gminie Dobre odbyła się czwarta edycja gotowania w plenerze. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tłumy nad jeziorem w Lubieniu Kujawskim. Wszyscy szukają ochłody w upalne dni. Zobaczcie zdjęcia Fala upałów z Afryki dopiero nadchodzi, ale piękna pogoda w weekend skusiła mieszkańców regionu do szukania ochłody. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się kąpieliska. W niedzielę, 9 lipca, plaża w Lubieniu do późnych godzin popołudniowych była pełna. 📢 Odcinek DK nr 62 od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka we Włocławku będzie otwarty. Zdjęcia W poniedziałek 10 lipca 2023 roku od godziny 12 nastąpi zamknięcie dojazdu do Drogi Krajowej nr 62 poprzez ul. Wiejską. Jednocześnie, zostanie otwarty odcinek DK 62 od tejże ulicy do ronda Falbanka. Zobaczcie zdjęcia z zamkniętego odcinka drogi. 📢 Tłumy na Basenach Letnich we Włocławku. Tyle osób odwiedziło je w drugi weekend lipca 2023 Baseny Letnie przy ul. Lisek we Włocławku są już czynne. Działają od soboty 24 czerwca 2023 roku. Cieszą się one ogromną popularnością również w tym sezonie. W weekend 8 i 9 lipca 2023 roku, odwiedziło je wielu włocławian i nie tylko.

📢 Zdjęcia z koncertu legendarnego zespołu Skaldowie. Święto Powiatu Włocławskiego 2023 W drugą sobotę lipca na lotnisku w Kruszynie podczas Święta Powiatu Włocławskiego 2023, jedną z gwiazd imprezy był zespół Skaldowie. Zobaczcie zdjęcia z koncertu zespołu, którego największe przeboje znają chyba wszyscy.

