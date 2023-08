Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.08.2023

Jak co roku we Włocławku w czasie wakacji przeprowadzane są przeglądy i prace konserwatorskie na krytych pływalniach. Z tego powodu od 1 sierpnia 2023 roku nieczynny jest Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ulicy Wysokiej. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace na zamkniętym obiekcie. Zajrzeliśmy też tam gdzie "serce basenu" - na podbasenie. Zobaczcie zdjęcia.

Zwój to pierwotna forma książki rękopiśmiennej. A zawój to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 610) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W tym roku Festiwal Wisły rozpocznie się we Włocławku już12 sierpnia i potrwa aż do 19 sierpnia, kiedy zakończy się w Bydgoszczy. Organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji podczas dwudniowej imprezy we Włocławku w ramach Festiwalu Wisły 2023.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Pracowity początek sierpnia 2023 roku mieli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Igor Wadowski po trzech sezonach wraca do Włocławka. Kontrakt z Anwilem podpisał do 15 grudnia 2023 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło dostawy miału węglowego na kolejny sezon grzewczy. Prezes MPEC Andrzej Walczak zapewnia: - Nie ma obaw, by zabrakło nam węgla. Jednocześnie spółka oczekuje na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki odnośnie do nowej taryfy na kolejny rok. Jedno jest pewne - będzie taniej! Od początku sierpnia docierają do miejskiej ciepłowni dostawy, będą one docierać sukcesywnie przez kolejne miesiące tak aby zapewnić odpowiednie zapasy na okres zimowy. W tym tygodniu planowane są dwie dostawy drogą kolejową po ok. 30 wagony każdy ze składów.