Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.07.2023

Tryk to dorosły samiec: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 634) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Komenda Miejska Policji we Włocławku prowadzi postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do jakiego doszło 18 czerwca 2023 roku na autostradzie A 1 na wysokości miejscowości Smólsk w gminie Włocławek.

We wtorek, 11 lipca 2023 roku w auli Muzeum Diecezjalnego we Włocławku wręczone zostały certyfikaty beneficjentom programu Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2023”. Od 2015 roku Fundacja Anwil w ramach programu „Budujemy mosty” wsparła realizację 244 projektów społecznych, przeznaczając na ten cel ponad 3 miliony złotych. Zobaczcie zdjęcia z wręczenia grantów beneficjentom.

Auto w pełnym słońcu nagrzewa się bardzo szybko i już po upływie kilkunastu minut temperatura może przekroczyć nawet 50 stopni. Są sklepy, które latem zapraszają do robienia zakupów razem z czworonogami, inne tego zakazują! Wiemy, gdzie można iść na zakupy z pupilem!

Ponad ćwierć tysiąca skontrolowanych kierowców, to efekty działań wymierzonych przeciwko pijanym użytkownikom dróg w powiecie radziejowskim. Niestety, nie obyło się bez kierujących po alkoholu. Zdjęcia i szczegóły akcji policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Akcja „Trzeźwy poranek“ za nami. Włocławscy policjanci przeprowadzili w godzinach porannych kilkaset kontroli stanu trzeźwości kierujących, co skutkowało wyeliminowaniem z ruchu dwóch kierujących, którzy jechali pod wpływem alkoholu.

W maju uczniowie ostatnich klas zdawali egzaminy z polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. We Włocławku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad tysiąc uczniów. W lipcu 2023 roku poznali wyniki. Jak wyglądają tegoroczne wyniki? Które szkoły z Włocławka wypady najlepiej?

W poniedziałek 10 lipca 2023 roku po godzinie 19 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na skrzyżowaniu Chmielna - Reymonta we Włocławku. Szczegóły.

W lipcu 2023 roku absolwenci szkół średnich, którzy w maju przystąpili do matury, poznali wyniki. We Włocławku egzamin dojrzałości pisało ponad tysiąc osób. Zdawalność matury, w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, wyniosła 84,5 procent. To więcej, niż w 2022 roku. Jak wyglądała w 2023 roku zdawalność z poszczególnych przedmiotów? Które szkoły poprawiły swoje wyniki?