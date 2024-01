Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.01.2024

W piątek 12 stycznia 2024 roku, w III Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku odbył się się pierwszy Festiwal Nauki „Kolory biotechnologii” zorganizowany we współpracy z Politechniką Bydgoską, Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej z którym uczelnia w zeszłym roku podpisała umowę o współpracy. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

