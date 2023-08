Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.08.2023

Rzekę, mimo silnego nurtu, w asekuracji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Policji, przepłynęło 19 osób. To była Akcja "Przepłyń Wisłę" podczas Festiwalu Wisły 2023 na bulwarach we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.

Czarna doba na torach w kujawsko-pomorskiem. Pod kołami pociągów zginęły dwie osoby. Do jednego z wypadków doszło w niedzielę przed południem. Tor z Włocławka do Torunia jest zablokowany.

W ciepłą, drugą niedzielę sierpnia 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku zarówno sprzedających jak i kupujących było o wiele więcej niż tydzień wcześniej. Na targowisku jak zwykle był ruch. Pojawili się nowi sprzedawcy, którzy z swoimi towarami przyjechali nawet z dalszych okolic. Zobaczcie na zdjęciach, co sprzedający oferowali mieszkańcom Włocławka i regionu.

Zjednoczeni Piotrków Kujawski na inaugurację sezonu 2023/24 w 5. lidze kujawsko-pomorskiej grupa 2 podejmowali LTP Lubanie. Spotkanie rozegrano w sobotę 12 sierpnia.

W sobotę na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Leśnej rozegrano mecz 2. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej Lider Włocławek - Noteć Łabiszyn. Spotkanie udanie rozpoczęło się dla gospodarzy dla których była to inauguracja sezonu 2023/24. W kolejnych minutach do głosu doszli goście, a hat-tricka zanotował Grzegorz Adamski i Noteć pewnie wygrała we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.