Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.10.2023

W piątek, około godz. 16.21 doszło do wypadku na DK 67 (okolice skrzyżowania Barany - Ostrowite). Na miejscu działają służby ratunkowe. Jedna osoba z obrażeniami trafiła do szpitala.

Podczas casting do drugiej edycji „WŁOwimy Talenty” we Włocławku w piątek na scenie Browaru B. kilkadziesiąt osób w wieku 15-30 lat zaprezentowało swoje talenty w jednej z trzech kategorii. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Niesamowitym jest móc zobaczyć dawne ulice, budynki, ludzi i wydarzenia miejskie we Włocławku. Były to archiwalne, często czarni-białe zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy przyjrzeć się im raz jeszcze - tym razem w kolorze. Zdjęcia zyskują nowy blask i nową jakość. To pokolorowane archiwalne zdjęcia. Zobaczcie je w naszej galerii!

W piątek 13 października w księgarni "Zaczytana Kura" przy ulicy Chopina 46/1 we Włocławku rozpoczęła się odbyła się Noc Księgarń 2023. Zobaczcie zdjęcia