Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.12.2023

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 14 grudnia 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Aż 125 maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9 "Akademia Przedszkolaka" przy ulicy Łanowej wystąpiło w środowym spektaklu świątecznym w Centrum Kultury "Browar B.". Zobaczcie zdjęcia z występu na scenie.