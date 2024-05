Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.05.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Puchar Tymbarku 2024. Finał województwa kujawsko pomorskiego w Świeciu – dzień 2. Zobacz zdjęcia i wideo”?

Prasówka Włocławek 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Puchar Tymbarku 2024. Finał województwa kujawsko pomorskiego w Świeciu – dzień 2. Zobacz zdjęcia i wideo We wtorek 14 maja 2024 na stadionie Wdy Świecie rozegrano kolejną serię meczów w ramach wojewódzkiego finału o Puchar Tymbarku. Zwycięzcy pojadą do Warszawy.

📢 Puchar Tymbarku 2024. Finał województwa kujawsko pomorskiego w Świeciu – dzień 1. Zobacz zdjęcia i wideo Jak co roku w maju na dwa dni stadion Wdy Świecie zamienia się na arenę zmagań wojewódzkich finałów o Puchar Tymbarku. 13 maja 2024 rywalizowały dziewczynki w kategorii U-8 U-10 oraz U-12, a także chłopcy w kategorii U-8. 📢 Kibice i cheerleaderki na piątym meczu play off Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard. Zdjęcia Anwil Włocławek przegrał decydujący mecz z PGE Spójnią Stargard i odpadł z walki o mistrzostwo Polski. Zobaczcie zdjęcia kibiców i cheerleaderek.

Prasówka 15.05 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koniec sezonu dla Anwilu Włocławek! Spójnia Stargard wygrała decydujący mecz w Hali Mistrzów. Zdjęcia We wtorek, 14 maja 2024 roku, w Hali Mistrzów Anwil Włocławek zmierzył się z PGE Spójnia Stargard w meczu nr 5 pierwszej rundy play off Orlen Basket Ligi w sezonie 2023/24. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

📢 Za tyle kupisz działki ROD z domkami w Kujawsko-Pomorskiem. Najnowsze oferty, zdjęcia [maj 2024] ROD, czyli rodzinne ogródki działkowe cieszą się coraz większą popularnością. Takie działki ROD i za tyle można obecnie kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie najnowsze ogłoszenia sprzedaży z OtoDom.pl. Szczegóły i zdjęcia w galerii.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tatuaże dla kobiet na różne części ciała. Te wzory to HIT - zdjęcia z salonów z Kujawsko-Pomorskiego Wzrasta liczba kobiet decydujących się na tatuaż. Zobaczcie wzory tatuaży dla pań wykonane w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno delikatne, jak i wyraziste prace, zrobione na różnych częściach ciała.

📢 Zderzenie bmw z volkswagenem na skrzyżowaniu ul. Wysoka - Rolna we Włocławku. Zdjęcia We wtorek, 14 maja 2024 roku na skrzyżowaniu Wysoka - Rolna we Włocławku doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodów osobowych marki: BWM i Volkswagen. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Egzamin ósmoklasisty język polski 2024 - odpowiedzi i arkusze CKE. Takie były zadania i rozwiązania Uczniowie napisali już egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego. Na naszej stronie znajdziecie arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Sprawdź, czy dobrze rozwiązaliście egzamin ósmoklasisty z polskiego. Podajemy rozwiązania zadań. 📢 Zderzenie ciężarówek na DK nr 62 w powiecie radziejowskim. Zdjęcia W Skibinie na drodze krajowej nr 62 doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Przyczyną kolizji była jazda na tzw. zderzaku. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Zdarzenie to jest przypomnieniem o konieczności zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zdjęcia, wideo We wtorek rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych 14 maja 2024 roku zmagali się z testem z języka polskiego. Zanim uczniowie usiedli do pisania, zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 we Włocławku w Szkole Podstawowej nr 20. Zdjęcia We wtorek, 14 maja 2024 roku rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych 23 maja zmagali się z testem z języka polskiego. Zobacz zdjęcia. 📢 150-lecie straży pożarnej we Włocławku - wystawa w Starej Remizie. Zdjęcia W Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 we Włocławku do 24 maja 2024 roku można oglądać wystawę towarzyszącą obchodom 150. rocznicy utworzenia we Włocławku straży ogniowej. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda ekspozycja.

📢 Pijani kierowcy zatrzymani w powiecie radziejowskim. Rekordzista miał ponad 1,8 promila W ostatnim czasie na terenie powiatu radziejowskiego odnotowano niepokojący wzrost liczby kierowców decydujących się na prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. W ciągu zaledwie kilku dni policja zatrzymała aż czterech nietrzeźwych kierowców, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Każdy z nich stracił prawa jazdy, a teraz czeka ich proces sądowy, który zadecyduje o ich dalszym losie. Ta sytuacja rzuca światło na rosnący problem pijanych kierowców w regionie, a także na konsekwencje, jakie niesie za sobą lekceważenie przepisów drogowych.

