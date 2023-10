Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.10.2023

W sobotę samochód osobowy marki BMW dachował na drodze gminnej w Kowalu na zjeździe z Drogi Krajowej nr 91. Samochodem podróżowały dwie osoby. Szczegóły, zdjęcia.

Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Niesamowitym jest móc zobaczyć dawne ulice, budynki, ludzi i wydarzenia miejskie we Włocławku. Były to archiwalne, często czarni-białe zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy przyjrzeć się im raz jeszcze - tym razem w kolorze. Zdjęcia zyskują nowy blask i nową jakość. To pokolorowane archiwalne zdjęcia. Zobaczcie je w naszej galerii!