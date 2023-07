Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.07.2023

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W trzecią letnią, gorącą niedzielę lipca 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku czuć wakacje. Na targowisku jak zwykle był ruch, ale kupujących i sprzedających było mniej niż w poprzednią niedzielę. Żar lejący się z nieba, również nie zachęcał do długich zakupów. Zobaczcie na zdjęciach, co sprzedający oferowali mieszkańcom Włocławka i regionu.

Baseny Letnie przy ul. Lisek we Włocławku działają od soboty 24 czerwca 2023 roku. Cieszą się one ogromną popularnością również w tym sezonie. W weekend 15-16 lipca 2023 roku, odwiedziło je wielu włocławian i nie tylko.

Beniaminek włocławskiej A-klasy Start Radziejów rozegrał pierwszy sparing przed sezonem 2023/24. W sobotę w Radziejowie zmierzył się z zespołem Dąb Bąkowo. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

W sobotę,15 lipca 2023 roku, odwiedziliśmy jarmark staroci organizowanym cyklicznie na terenie Galerii „Stary Świat” przy ulicy Starodębskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w środę (12 lipca 2023 roku) po raz drugi wyruszyło w teren, odkrywając na styku kultury i natury Wisłę i jej sąsiedztwo. Wiślana Ekspedycja w kilka dni pokona trasę z Warszawy do Torunia, by odwiedzić po drodze m.in. Czerwińsk nad Wisłą, Wiączemin Polski, Płock, Włocławek. W piątek, 14 lipca, załoga galara wiślanego zacumowała przy Przystani Wodnej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia cumowania we Włocławku.