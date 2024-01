Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia ”?

Prasówka Włocławek 18.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 17 - 24 stycznia 2024). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

📢 Na pół gwizdka to: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Na pół gwizdka to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 664) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Piękne kobiety na studniówce LMK we Włocławku. Zdjęcia Rozpoczął się sezon studniówkowy 2024. W piątek w Radziejowie swój bal będą mieli maturzyści z LMK we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia sprzed roku ze Studniówki III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Prasówka 18.01 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

📢 Sprawdź co Cię czeka w styczniu 2024 - horoskop. Wróżka Roma przepowiada miłość Sprawdź horoskop miłosny na styczeń. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię we wrześniu? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 We Włocławku rozmawiano o tym, czym jest hejt i jak sobie z nim radzić. Zdjęcia, wideo W środę, 17 stycznia 2024 roku, we Włocławskim Centrum Organizacji ​Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Żabia 12a odbyła się I Wojewódzką Konferencję „Cisza Nienawiści Nigdy hejt! ​Zawsze heart!”. Zobaczcie zdjęcia i wideo 📢 Unikalny miecz wikiński z IX wieku znaleziony we Włocławku. Odkrycie archeologiczne W trakcie prac przywracających pierwotny stan dna w basenie przystani przy ul. Piwnej, został odkryty miecz pochodzący prawdopodobnie z IX wieku. Znalezisko zostało od razu zgłoszone służbom konserwatorskim, które potwierdziły jego wartość historyczną.**

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto wystartuje we Włocławku do wyścigu o fotel prezydenta? Znana jest już data wyborów samorządowych w Polsce. 7 kwietnia 2024 roku przy urnach wyborczych zdecydujemy m.in. o tym, kto będzie rządził Włocławkiem i będzie nas reprezentować w Radzie Miasta. 📢 Targowisko w Radziejowie. Ser biały, kaszanka - zdjęcia, ceny [17 stycznia 2024] Tak było na targowisku na placu przy Brzeskiej w Radziejowie w trzecią środę 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia z targowiska, poznajcie ceny. 📢 Dachowanie hondy w powiecie włocławskim. Dwie osoby w szpitalu. Zdjęcia Wczesnym rankiem 17 stycznia 2024 roku, w miejscowości Bielawy, gmina Lubraniec, doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Honda, wypadł z drogi i dachował. Wpadł do rowu. Na miejscu interweniowały trzy zastępy Straży Pożarnej. Szczegóły, zdjęcia ze zdarzenia drogowego na DW nr 270.

📢 Oskar urodził się jako pierwszy w 2024 roku we Włocławku. Odwiedził już prezydenta miasta. Zdjęcia Oskar urodził się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku 1 stycznia 2024 roku o godzinie 10. Ma dwójkę starszego rodzeństwa. W połowie stycznia – wraz z rodzicami – odwiedził włocławski ratusz i spotkał się z prezydentem Markiem Wojtkowskim. Były gratulacje, kwiaty i wyprawka, którą miasto co roku przekazuje pierwszemu dziecku urodzonemu we Włocławku. Jeszcze w tym roku wyprawki mają trafiać do wszystkich dzieci urodzonych we Włocławku.

📢 Powstają tężnia i amfiteatr - nowe inwestycje w uzdrowisku Wieniec - Zdrój. Zdjęcia Zmienia się mocno obraz uzdrowiska Wieniec-Zdrój w gminie Brześć Kujawski. Rosną nowe obiekty - powstaje tężnia, widać też już zarysy amfiteatru. Zobaczcie na zdjęciach, jak obecnie wyglądają te obiekty.

📢 Poseł Anna Gembicka jest już po operacji. Wkrótce planuje wrócić do pracy. Zdjęcia Poseł PiS Anna Gembicka przeszła operację raka tarczycy. W mediach społecznościowych podziękowała lekarzom i pielęgniarkom za opiekę w szpitalu. Przekazała też, że czuje się dobrze i ma nadzieję, że już wkrótce będzie mogła wrócić do swoich zadań. 📢 Ruszył nabór wniosków na remont kamienic w strefie rewitalizacji we Włocławku - edycja 2024. Wideo W poniedziałek, 15 stycznia 2024 roku, rozpoczął się piąty nabór wniosków o dotacje na remont, przebudowę lub prace restauratorskie i konserwatorskie nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji we Włocławku. W 2024 roku na ten cel przewidziano 1,5 miliona zł. 📢 Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Włocławka. Zdjęcia Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zaprosili mieszkańców centrum Włocławka na spotkanie w klubie "Krokus" przy alei Chopina, by porozmawiać o problemach Włocławka. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

📢 Michał Sztybel, nowy wojewoda kujawsko-pomorski we Włocławku. Zdjęcia We wtorek we Włocławku gościł wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Obecny był także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Rozmowy z prezydentem Włocławka Markiem Wojtkowskim dotyczyły między innymi współpracy na różnych szczeblach samorządowych oraz zbliżających się kwietniowych wyborów samorządowych. 📢 Anwil Włocławek na drodze do mistrzostwa. I tylko jeden znak zapytania Czy to będzie sezon-marzenie dla kibiców we Włocławku? Trener Przemysław Frasunkiewicz walczy o Puchar Polski, mistrzostwo Orlen Basket Ligi, ale też o swój kolejny kontrakt we Włocławku. W najbogatszym klubie ligi nikt nie ukrywa aspiracji. - Przyszedłem tu, żeby zdobyć Puchar i mistrzostwo - deklaruje Tomas Kyzlink.

