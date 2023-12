Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.12.2023

Członkowie włocławskiej grupy "Morsy Bez Forsy" w sobotę (16.12.2023) spotkali się na cotygodniowej kąpieli w jeziorze Łuba. Tym razem spotkanie miało również charakter wigilijny. Każdy przyniósł coś od siebie. Zarówno przy stole jak i w zimnej wodzie jeziora humory dopisywały. Zobaczcie zdjęcia i wideo z sobotniego morsowania we Włocławku.

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej co doskonale widać na Pchlim Targu we Włocławku. W trzecią niedzielę grudnia na targowisku przy alei Kazimierza Wielkiego od wczesnych godzin porannych ruch był spory. Dużym zainteresowanie wśród kupujących cieszyły się oczywiście choinki żywe i cięte, a także ozdoby świąteczne, lampki, dekoracje ora odzież. Zobaczcie na zdjęciach, co można było kupić.