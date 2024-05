Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.05.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 18 maja 2024. Truskawki, czereśnie, nowalijki i kwiaty. Zdjęcia, ceny”?

Prasówka Włocławek 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 18 maja 2024. Truskawki, czereśnie, nowalijki i kwiaty. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu w soboty. W piękną i słoneczną sobotę (18 maja 2024 roku) na targowisku było dużo więcej stanowisk z truskawkami, czereśniami i kwiatami. Pojawiły się też borówki. Zobaczcie zdjęcia i ceny.

📢 Noc Muzeów 2024. Tłumy zwiedzających w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę 18 maja odbywa się Europejska Noc Muzeów 2024. W ten jeden jest okazją, by bezpłatnie lub za niewielką opłatą zwiedzić muzea. Do nocnej akcji włączyło się także Interaktywne Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Zobaczcie na zdjęciach, jak było w sobotę wieczorem w Skarbcu Fajansu.

📢 Bieg Południowy 2024 w Radziejowie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 18 maja w Radziejowie odbyła się XX edycja Biegu Południowego. Rywalizację na 10 km ukończyło 92 zawodników. Trasa to jedna pętla w pełni asfaltowa. Start i meta na bieżni tartanowej stadionu miejskiego. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 19.05 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurowybory 2024. Kandydaci do Parlamentu Europejskiego z Kujawsko-Pomorskiego. Okręg nr 2 Podajemy nazwiska osób, które kandydują w Eurowyborach 2024 do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 2 z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sprawdź na kogo możesz głosować w niedzielę 9 czerwca.

📢 Noc Muzeów 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę, 18 maja 2024 roku mieszkańcy Włocławka mieli okazję zwiedzić placówki muzealne o nietypowej porze. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała Noc Muzeów 2024.

📢 Powiatowy Dzień Strażaka 2024 w Radziejowie - awanse i wyróżnienia. Zdjęcia z uroczystości W piątek, 17 maja, w Radziejowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka, które zgromadziły liczne grono strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, a także przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Wydarzenie to było okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień ryzykują swoje życie, aby chronić nas przed ogniem i innymi niebezpieczeństwami. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Powiatowy Dzień Strażaka 2024 w Choceniu - 25-lecie Związku OSP RP we Włocławku. Zdjęcia, lista odznaczonych W piątek, 17 maja 2024 roku w hali sportowej w Choceniu odbył się Powiatowy Dzień Strażaka połączony z jubileuszem 25-lecia Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 Dramat we Włocławku! 3-latka włożyła rączkę do włączonej maszynki do mielenia mięsa 3-letnia dziewczynka włożyła rękę do uruchomionej maszynki do mielenia mięsa. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło we Włocławku.

📢 Gala z okazji 10-lecia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek, 17 maja 2024 roku odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia naszego Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z tego wydarzenia.

