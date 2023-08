Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.08.2023

W piątek (18 sierpnia 2023) Donald Tusk oraz Michał Kołodziejczak spotkali się z włocławianami w Amfiteatrze na Słodowie we Włocławku. We Włocławku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej powitał Marek Wojtkowski, prezydent miasta. Zobaczcie zdjęcia z spotkania.

We Włocławku trwa spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami. Z przewodniczącym PO pojawili się niektórzy liderzy list wyborczych Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu, a także lider AgroUnii, Michał Kołodziejczak.

W świetlicy "Zapiecek" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy 3 Maja we Włocławku podsumowano konkurs skierowany do podopiecznych wszystkich świetlic MOPR we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.