Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.11.2023

Na cmentarzu komunalnym przy alei Chopina we Włocławku podczas dnia Wszystkich Świętych tysiące ludzi pozostawiły na grobach bliskich niezliczoną ilość zniczy. Po zmroku stworzyły one niesamowity klimat, który postaraliśmy się uchwycić na zdjęciach. Zobaczcie w galerii jak wyglądał cmentarz nocą, 1 listopada 2023 roku.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni listopada 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.