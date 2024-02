Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.02, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czyja siostra przełożyła na język polski Kubusia Puchatka i Chatkę Puchatka Alana Alexandra Milne'a? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] ”?

Prasówka Włocławek 20.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czyja siostra przełożyła na język polski Kubusia Puchatka i Chatkę Puchatka Alana Alexandra Milne'a? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Czyja siostra przełożyła na język polski Kubusia Puchatka i Chatkę Puchatka Alana Alexandra Milne'a?

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 682) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Nowy wskaźnik waloryzacji dla roku 2024, wpływający na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, jest już znany. Jak to odbije się na Twojej emeryturze lub rencie? W tej analizie zagłębimy się w szczegóły wskaźnika i jego konsekwencje dla polskich emerytów i rencistów. Taka będzie waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Sprawdźcie podwyżki.

📢 Piękne kobiety na Studniówce 2024 II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia Odkryj najbardziej zapierające dech w piersiach kreacje, które królowały na balach studniówkowych szkół z Włocławka. Piękne maturzystki przyciągały wszystkie spojrzenia swoimi niepowtarzalnymi sukienkami. Zobaczcie piękne kobiety na Studniówce 2024 II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

Prasówka 20.02 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ferie 2024 we Włocławku - Dzień Indianina w Centrum Kultury "Browar B.". Zdjęcia Trwają ferie zimowe 2024 w województwie kujawsko-pomorskim. We włocławskich instytucjach kultury tj. Centrum Kultury „Browar B.” wraz z filiami, Galerii Sztuki Współczesnej, Miejskiej Bibliotece Publicznej wraz z filiami, Teatrze Impresaryjnym oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na dzieci, które spędzają ferie w mieście, również w drugim tygodniu ferii, czekają ciekawe zajęcia plastyczne i muzyczne, wycieczki, warsztaty, gry i zabawy. Zobaczcie na zdjęciach jak w poniedziałek (19 lutego 2024 roku) w CK "Browar B." we Włocławku dzieci wybrały się w podróż do Ameryki Północnej w ramach Dnia Indianina.

📢 "Nie ma żadnych konfliktów w zespole". Przemysław Frasunkiewicz ocenia klęskę Anwilu Włocławek w Pucharze Polski Nie ma konfliktów w zespole, za to jest problem z mentalnością i realizacją założeń na parkiecie. - Anwil Włocławek potrzebuje jedynie pracy i czasu - przekonuje Przemysław Frasunkiewicz. Drużyna w tym sezonie nie wykonała już dwóch z trzech zakładanych celów. 📢 Wypadek na ulicy Komunalnej we Włocławku. Dwie piesze potrącone, 78-latka w szpitalu Tak był weekend na drogach we Włocławku i powiatu włocławskiego. Policjanci z Włocławka odnotowali jeden wypadek drogowy na ulicy Komunalnej, a jedenaście innych zdarzeń okazało się kolizjami drogowymi. Mundurowi zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym i ośmiu kierujących rowerami. Policjanci także zatrzymali trzy prawa jazdy za zbyt szybką jazdę w obszarze zabudowanym. 📢 Urodziny Mikołaja Kopernika 2024 we Włocławku - kwiaty od II Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika. Zdjęcia W poniedziałek, 19 lutego 2024 roku przypadła 551. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Przedstawiciele II Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika we Włocławku złożyli z tej okazji kwiaty pod pomnikiem wielkiego astronoma we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory samorządowe 2024 - Rafał Sobolewski kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Włocławka W poniedziałek, 19 lutego 2024 roku podczas konferencji prasowej przedstawiciele struktur Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku przedstawili kandydatów do fotela prezydenta Włocławka i do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. 📢 Senator Krzysztof Kukucki chce zostać prezydentem Włocławka. Wystartuje w wyborach samorządowych 2024. Zdjęcia Senator Krzysztof Kukucki z Włocławka (Lewica) w wyborach samorządowych 2024 roku, będzie ubiegał się o fotel prezydenta Włocławka. Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy zaakceptowała jego kandydaturę. To już kolejny kandydat na włodarza Włocławka. Kto jeszcze planuje wystartować w kwietniu na prezydenta miasta?

📢 Horoskop dzienny na wtorek 20 lutego 2024. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 20 lutego 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Pożar w bloku przy ulicy Uroczej we Włocławku. Zdjęcia Do pożaru w mieszkaniu w bloku przy ulicy Uroczej 4 we Włocławku doszło w niedzielę, 18 lutego 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Koncert patriotyczny w farze w Radziejowie. Wystąpił zespół ALCieNie z Ciechocinka. Zdjęcia W niedzielę, 18 lutego w radziejowskiej farze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w przeddzień 161. rocznicy bitwy pod Krzywosądzą podczas Powstania Styczniowego, odbył się koncert patriotyczny „Otworzyć swoje serce na Polskę”, w wykonaniu zespołu ALCieNie, z Ciechocinka w sładzie: Waldemar Gmiński, gitara i śpiew, Janusz Wasicki, śpiew, instrumenty perkusyjne, zaś Wanda Wasicka niedzielny koncert opatrzyła poezją i słowem. Zobaczcie zdjęcia.

