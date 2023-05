Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.05.2023

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

W niedzielę, 21 maja 2023 roku w Hali Mistrzów we Włocławku rozegrano rewanżowy mecz finału 20 edycji WLKA Włocławek w sezonie 2022/23. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania Wloclawek.info.pl – Arkadia Nieruchomości.

To była kolejna akcja „drogówki” z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tym razem zwracali szczególną uwagę, na przekroczenia prędkości. Zdjęcia i szczegóły działań „Prędkość” na powiecie radziejowskim.

Bieg Na 6 Łap wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń schroniska dla zwierząt we Włocławku. W niedzielę, 21 maja 2023 roku po raz pierwszy w tym roku całe rodziny i grupy znajomych wychodziły na 3-kilometrowy spacer wokół schroniska przy ulicy Przemysłowej. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

W niedzielę, 21 maja 2023 roku, ciepła i słoneczna aura sprawiła, że na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku pojawiło się wielu kupujących i sprzedających. Na Pchlim Targu znajdą coś dla siebie szukający odzieży, mebli, kosmetyków, biżuterii, zabawek, części zamiennych, staroci, roślin ozdobnych, warzyw i owoców. Zobaczcie na zdjęciach, co sprzedający oferowali mieszkańcom Włocławka i regionu.

W sobotę, 20 maja 2023 roku z Przystani Wodnej przy ulicy Piwnej we Włocławku wyruszył rejs sympatyków Wisły "Wisła wciąga". Uczestnicy wypłynęli w rejs Szlakiem Wisły, szlakiem ciekawych miejsc, historii i inicjatyw społecznych na Wiśle. Podczas dwudniowego rejsu, wielokrotnie będą wychodzić na brzeg, by wziąć udział m. in. w przygotowanych na miejscu przez lokalnych przewodników spacerach przyrodnioczo - historycznych, akcji żywy napis, przyrodniczym kinie pod gołym niebem. Zobaczcie zdjęcia ze startu rejsu.