Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.02.2024

Dziury, wyboje, zniszczony chodnik, mech i trawa - tak prezentuje się dziś we Włocławku most im. Edwarda Śmigłego-Rydza. Ma się to zmienić po remoncie, na który Włocławek otrzymał aż 30 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja ruszyć ma w połowie roku 2024. Zobaczcie na zdjęciach, w jakim stanie jest teraz most.