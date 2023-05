Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.05.2023

W sobotę 3 czerwca we Włocławku odbędzie się Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Podajemy program zaplanowanych imprez pod nazwą Fajansowe Sny. Takie gwiazdy wystąpią. Szczegóły.

Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. A wszystko bajka wierutna to z: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 608) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

We wtorek 23 maja 2023 roku doszło do wypadku na osiedlu Południe we Włocławku. Zdjęcia.

Koszykarze Anwilu odwiedzili salon 4F w Centrum Handlowym Wzorownia Włocławek. Zobaczcie zdjęcia.

We wtorek, 23 maja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umową na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia autostrady A1. Dodatkowy pas ruchu ma powstać na 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń-Południe do węzła Włocławek-Północ.