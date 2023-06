Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.06.2023

W sobotę podczas drugiego dnia koncertów, zorganizowanych z okazji Dni Włocławka 2023 na scenie wystąpiła Sara James, obdarzona pięknym głosem, młoda piosenkarka przyciągnęła do parku na Słodowie tłumy. Zobaczcie zdjęcia.

W sobotni wieczór (24.06.2023) w parku na Słodowie, odbyły się koncerty w ramach Dni Włocławka 2023, na który by posłuchać swoich ulubionych wykonawców przybyło wielu włocławian. Na scenie porywając do wspólnego śpiewania, wystąpił popularny i lubiany - Ignacy. Zobaczcie zdjęcia z koncertu.

W sobotę, 24 czerwca 2023 roku między blokami przy ul. M. Dąbrowskiej zawitało kino plenerowe. Licznie przybyli mieszkańcy na seans mieli okazję obejrzeć film MAMA MIA. To wszystko w ramach 47. Dni Radziejowa. Zobaczcie zdjęcia.

Tak było w nieco chłodniejszą, pierwszą letnią sobotę na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku. Na straganach coraz bardziej kolorowo - jest duży wybór owoców i warzyw. Nie zabrakło kupujących, którzy w poszukiwaniu nie tylko warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

Trwają Dni Włocławka. Pierwsze imprezy rozpoczęły się już w czwartek. Główne wydarzenia Dni Włocławka 2023 zaplanowano jednak w weekend 24-25 czerwca. Nasi reporterzy będą relacjonować większość odbywających się imprez. W tym artykule znajdziecie linki do ich fotorelacji. Poznacie też program Dni Włocławka.

Fotorelacja z ostatniej imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.Dysj

W sobotę na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się wielogodzinne szkolenie pod hasłem "Trenuj z wojskiem". Celem ogólnopolskiej akcji jest przekazanie uczestnikom podstawowych umiejętności wojskowych oraz promocja służby wojskowej. Zobaczcie na zdjęciach, jak było na szkoleniu na strzelnicy we Włocławku.

W sobotę 24 czerwca we Włocławku w parku na Słodowie w ramach Dni Wlocławka 2023 odbywały się spotkania znanych Youtuberów takich jak: Okoń w Sieci, Natalia Sisik, Topowa Dycha. Zobaczcie zdjęcia.

W sobotę, 24 czerwca 2023 roku, na trasie "Rajdu Kopernikowskiego" znalazł się Włocławek. Piękne, zabytkowe samochody zjechały na przystani przy Piwnej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z imprezy odbywającej się w ramach Dni Włocławka.

Stało się już tradycją, że grupa Gremium MC Włocławek organizuje zbiórkę krwi. W sobotę na placu przed Wzorcownią zaparkował specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Odbyły się także koncerty na scenie. Zobaczcie zdjęcia.

W wyniku wypadku, do którego doszło na zachodzie Węgier zmarły trzy osoby - małżeństwo z Polski: 31-letni Adrian, 29-letnia Adrianna oraz ich 4-letni syn Bartek. Przeżyła jedynie dziewczynka, 1,5-roczna Asia, która helikopterem została przetransportowana do szpitala. Głos w sprawie zabrał Marek A. Pietrzak, konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy. Dziewczynka ma wrócić do kraju.

Fabryka Fajansu Włocławek, oraz CH Wzorcownia i Fundacja Fajansu i Ceramiki zaprosili mieszkańców na jubileuszowe wydarzenia z okazji 150-lecia fajansu włocławskiego, który jest kultową marką i stała się wizytówką miasta. Zobaczcie zdjęcia z soboty, pierwszego dnia obchodów.