Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.08.2023

We Włocławku powstanie przejście pieszo-rowerowe z Parku Sienkiewicza na Bulwar. Zadanie zakłada także przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Choć przetarg na to zadanie ogłoszono pod koniec 2022 roku, dopiero teraz udało się ostatecznie wyłonić wykonawcę. Tak długi czas spowodowany był odwołaniem złożonym przez jedną z firm. Jeszcze w sierpniu Urząd Miasta chce podpisać umowę z wykonawcą zadania.

We Włocławku trwa nabór na kolejnych strażników miejskich. W Straży Miejskiej są cztery wolne miejsca. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalno-prawne, musieli przejść jeszcze testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Zobaczcie na zdjęciach, jak kandydaci radzili sobie z testami sprawnościowymi.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [25-27 sierpnia 2023]?

W środę, 23 sierpnia 2023 roku, przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Papieżka - Zielna we Włocławku doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało 9 osób, w tym 4 dzieci. Szczegóły, zdjęcia.