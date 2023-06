Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.06.2023

We wtorek, 27 czerwca 2023 roku w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbyła się 65. Sesja Rady Miasta Włocławek. Radni zajęli się m.in.: sprawozdaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2022 oraz raportem o stanie Miasta Włocławek za rok 2022. Zobacz zdjęcia z sesji rady miasta.

We wtorek w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku spotkali się przedstawiciele rad seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego. Gośćmi byli m.in. wiceminister Ministerstwa Rodziny I Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz wicewojewoda Józef Ramlau. Zobaczcie zdjęcia.

Powalone drzewo na ul. PCK we Włocławku. 4 samochody uszkodzone. Łącznie straty oszacowano na ok. 50 tys. złotych. Zdjęcia, wideo, szczegóły wtorkowego zdarzenia w centrum Włocławka.

We wtorek 27 czerwca 2023 roku dla podróżnych otwarta została część nowego budynku dworca PKP we Włocławku. Obsługa pasażerów została przeniesiona z dworca tymczasowego do nowego obiektu, gdzie działają już kasy. Trwają jeszcze ostatnie prace zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Udostępnienie całego budynku możliwe będzie po przeprowadzeniu odbiorów technicznych. Termin zaplanowano na lato 2023 roku.

W poniedziałek zgromadzeni na bulwarach nad Wisłą parlamentarzyści i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku odnieśli się m.in. do podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Wiele słów też padło na temat bezpieczeństwa narodowego.

W sobotę (24.06.2023) w Probostwie Dolnym w gminie Lubanie otwarty Gminny Park Rozrywki. W ramach wydarzenie odbyły się koncerty. Na scenie wystąpiły zespoły Milano, Malibu i Top Girls. Zobaczcie zdjęcia z koncerty grupy Top Girls.

Budowa nowego dworca we Włocławku na finiszu. Już we wtorek (27.06.2023) nastąpi zmiana w organizacji ruchu na dworcu we Włocławku – obsługa podróżnych zostanie przeniesiona z dworca tymczasowego do nowo wybudowanego obiektu. Dworzec tymczasowy zostanie zlikwidowany, a przestrzeń wokół dworca kolejowego zostanie zagospodarowana.