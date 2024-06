Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.06.2024

W niedzielę, 2 czerwca 2024 roku ulewny deszcz przeszkodził tym, którzy wybrali się na Pchli Targ we Włocławku. Niemniej jednak, na popularnym targowisku można były kupić zarówno owoce, warzywa, kwiaty, jak i starocie, odzież i meble. Zobaczcie zdjęcia.

