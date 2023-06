Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Program godzinowy koncertów”?

Prasówka Włocławek 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Program godzinowy koncertów Tradycyjnie w drugą sobotę lipca czeka nas Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Na imprezie podwłocławskim Kruszynie wystąpią: Skaldowie, zespół MIG, Alicja Deicka (wygrała 24. odcinek „Szansy na Sukces), KOMBII. Oto program godzinowy imprezy.

📢 We Włocławku rozpoczął się 32. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 2023. Zdjęcia W czwartek, 29 czerwca 2023 roku, w Browarze B. we Włocławku uzdolnieni, młodzi ludzie ćwiczyli głosy przed finałem. We Włocławku odbywa się bowiem 32. edycja Finału Turnieju Poezji Śpiewanej 2023. Zobacz na zdjęciach, jak przebiegają przygotowania do koncertu. 📢 Kokornak. Kornak dozoruje słonie, a kokornak: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Kornak dozoruje słonie, a kokornak: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 628) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 30.06 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przez głowę wkłada się: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Przez głowę wkłada się: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 628) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Co stało się symbolem upojenia alkoholowego? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Co stało się symbolem upojenia alkoholowego? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 628) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 We Włocławku trwa przebudowa al. Chopina. Taki jest termin zakończenia prac [zdjęcia] Aleja Chopina we Włocławku przebudowywana jest na odcinku od ul. Bojańczyka do św. Antoniego. Przebudowa drogi wykonywana jest w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych”. Prace trwać mają do początku sierpnia 2023 roku. 📢 Joanna Borowiak i Janusz Dębczyński zanieśli prezydentowi Włocławka kaktusa od ministra Adamczyka - zdjęcia Zgodnie z zapowiedzią, Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP i Janusz Dębczyński, radny Rady Miasta Włocławek zanieśli prezydentowi Markowi Wojtkowskiemu kaktusa od ministra Andrzeja Adamczyka, który w środę zwiedzał nowy dworzec PKP we Włocławku.

📢 Sukces uczniów z Fabianek. Zdobyli Złoty Grant w ogólnopolskim konkursie Projektanci Edukacji [zdjęcia] Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach zdobyli Złoty Grant w ogólnopolskim konkursie „Projektanci Edukacji. Od pomysłu do projektu!”. Stworzyli projekt pt. „Polski romantyzm w czasach popkultury”, w którym – w przystępny i kreatywny sposób - pokazali twórczość Adama Mickiewicza. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jaki styl lubi Miss Polonia i modelka Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Tylko jeden może zgliwieć. Który? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Tylko jeden może zgliwieć. Który? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 627) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Minister Andrzej Adamczyk zwiedził nowy dworzec PKP we Włocławku - zdjęcia Nowy dworzec PKP we Włocławku otrzymał już stosowne pozwoleniem na użytkowanie. Obiekt w środę zwiedzał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Przerwa od szkolnego dzwonka w Bibliotece Miejskiej we Włocławku. Zdjęcia „Przerwa od szkolnego dzwonka” to impreza, jaką na rozpoczęcie wakacji, we wtorek 27 czerwca 2023 roku, zorganizowała dla najmłodszych Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?