Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.06.2024

Nietrzeźwy kierujący samochodem marki BMW nie wyhamował i uderzył w pojazd poprzedzający, doprowadzając do kolejnych zderzeń. W sumie cztery auta uczestniczyły w zdarzeniu, do którego doszło w Radziejowie. Szczegóły, zdjęcia.

Dwa poważne zdarzenie drogowego na autostradzie A1 w gminie Lubanie. W poniedziałek po godzinie 18 doszło do wypadków w odstępie zaledwie kilku minut. Pierwsze z nich, to dachowanie samochodu osobowego marki BMW, w wyniku którego jedna z osób zginęła na miejscu, a poszkodowane są dwie kolejne osoby. Drugie zdarzenie miało miejsce w miejscowości Przywieczerzynek, gdzie samochód osobowy uderzył w barierki energochłonne.

W niedzielę, 2 czerwca 2024 roku, w Centrum Kultury "Browar B." przy ulicy Łęgskiej 28 oraz w Interaktywnym Centrum Fajansu - Skarbcu Fajansu przy ulicy Żabiej we Włocławku było gwarno i wesoło. Wszystko za sprawą imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka przez CK "Browar B.". Zobaczcie na zdjęciach i wideo jakie atrakcje czekały tego dnia i jak bawili się mali i ci więksi z okazji swojego święta.

Ciechocinek to miasto zdrowia i festiwali. Tak o nadwiślańskim uzdrowisku mówią władze miasta. Kuracjusze dobrze się bawią na słynnych "fajfach" i dancingach.

W piątkowy wieczór doszło do tragicznego wypadku na krajowej drodze numer 10 w Lipnie. W wyniku wypadku drogowego na skrzyżowaniu ulic Polna i Wojska Polskiego, życie stracił 38-letni mieszkaniec Lipna. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi szczegółowe śledztwo, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Od 1 czerwca 2024 roku pełniącym obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Wienieckiej we Włocławku jest Dariusz Szczepański. Karolina Welka, poprzedni dyrektor włocławskiego szpitala pełniła obowiązki do dnia 31 maja.

W piątek, 31 maja 2024 roku na ulicy Wienieckiej we Włocławku doszło do wypadku z udziałem samochodów osobowych marki: Citroen i Renault. Zobaczcie zdjęcia.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 4 czerwca 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W niedzielę wieczorem, w City Hotel w Bydgoszczy, odbyła się finałowa Gala konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Podajemy najważniejsze rozstrzygnięcia.