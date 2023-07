Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.07.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.07, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Byli pracownicy Nobilesu we Włocławku upamiętnili swoją firmę. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Zdjęcia”?

Prasówka Włocławek 5.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Byli pracownicy Nobilesu we Włocławku upamiętnili swoją firmę. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Zdjęcia We wtorek, 4 lipca byli z inicjatywy byłych pracowników Nobilesu odsłonięta została tablica pamiątkowa przy ulicy Łęgskiej, w miejscu, gdzie niegdyś mieściła się firma. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kaskadowy pomiar prędkości we Włocławku. 169 wykroczeń - zdjęcia z akcji eliminowania piratów drogowych W piątek (30.06.2023) na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego prowadzone były ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. 📢 Kobiety łowią ryby i chwalą się na Instagramie. Zdjęcia z wędkowania Wędkarstwo to hobby przede wszystkim dla mężczyzn, ale coraz częściej to kobiety chwytają za wędki. Zobaczcie jakie ryby złowiły. Panie pochwaliły się tym na Instagramie.

Prasówka 5.07 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu – Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Powitanie lata 2023 z kawiarnią obywatelską Śródmieście Cafe we Włocławku. Zdjęcia We wtorek. 4 lipca 2023, przed kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" najmłodsi przywitali lato 2023. Atrakcji oraz chętnych do zabawy nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia z imprezy, zorganizowanej na ulicy 3 Maja we Włocławku.

📢 Kto tnie elektrokauterem? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Kto tnie elektrokauterem? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 630) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Wódz to był wielkiej mocy i sławy - tak Mickiewicz wychwalał bohaterstwo [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Wódz to był wielkiej mocy i sławy - tak Mickiewicz wychwalał bohaterstwo:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 630) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Zmiany proboszczów w diecezji włocławskiej. Takie decyzje podjął biskup Krzysztof Wętkowski Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podjął decyzje personalne w diecezji włocławskiej, w tym między innymi dotyczące proboszczów. Zmiany weszły w życie w sobotę 1 lipca 2023 roku.

📢 „Kaskadowy pomiar prędkości” w powiecie radziejowskim. 39. kierujących przekroczyło przepisy. Zdjęcia Policjanci radziejowskiego ogniwa ruchu drogowego KPP Radziejów kontrolowali prędkość na głównych drogach powiatu. Kolejny raz wielu zatrzymanych kierowców, jechało zbyt szybko. Szczegóły, zdjęcia.

