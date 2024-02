Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.02.2024

W policyjnej celi wylądował agresor, który zaatakował maczetą policjantów z Radziejowa. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Szczegóły

Styczeń 2024 należał do nich! Oto NAJPIĘKNIEJSZE dziewczyny z klubów w Kujawsko Pomorskiem. Za nami styczeń 2024 pełen klubowych imprez w naszym województwie, na których oczywiście nie brakowało pięknych pań! Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najpiękniejsze kobiety w klubach we Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu i Konecku w styczniu 2024 roku. Przygotowaliśmy specjalną galerię.

Zimowe ferie we Włocławku to będzie czas pełen atrakcji dla uczniów. Jednym z najpopularniejszych punktów programu jest bezpłatne korzystanie z lodowiska przy ulicy Wysokiej. Podajemy szczegóły, jak skorzystać z tej zimowej rozrywki.

Tablet wyposażony w 8 GB pamięci RAM, co zapewnia ...

Prasówka 7.02 Włocławek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tłusty czwartek już 8 lutego 2024 roku. Te cukiernie czy piekarnie we Włocławku cieszą się pod tym względem największym uznaniem. Przejdź do galerii i zobacz listę TOP 7 miejsc we Włocławku, gdzie można kupić najsmaczniejsze pączki. Oto ranking internautów.