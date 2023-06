Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.06.2023

Kościół katolicki 8 czerwca 2023 roku obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną Bożym Ciałem. W kościele pw. św. Stanisława BM we Włocławku - podobnie jak w innych parafiach - tradycyjnie po mszy świętej wierni wyruszyli w zorganizowaną przez parafię procesję. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości, która odbyła się w czwartek.

Pytania są banalne, więc wygram dziś milion to przykład zdania współrzędnie złożonego: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 616) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W czwartek, 8 czerwca 2023 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Leśnej rozegrano mecz 32. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej Włocłavia Włocławek - Tłuchowia Tłuchowo. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania, które zakończyło się zwycięstwem włocławian.

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstało na podstawie horoskopu. Jaki będzie najbliższy weekend czerwca 2023? Zobaczcie horoskop miłosny na kolejnych slajdach naszej galerii.

Fotorelacja z imprezy w Browar Loft Music & Pub Włocławek, która odbyła się w pierwszy weekend czerwca 2023 roku.