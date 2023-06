Przyjechał zatankować paliwo na stację. Miał ponad cztery promile alkoholu!

- Policjant zareagował natychmiast i już po chwili był przy aucie, do którego wsiadał wskazany przez świadka mężczyzna. Funkcjonariusz od razu wyczuł od niego silną woń alkoholu, dlatego uniemożliwił mu wejście do pojazdu. Mężczyzna próbował jeszcze ratować się ucieczką, ale szybko został obezwładniony przez policjanta, który na co dzień realizuje zadania związane z zatrzymywaniem przestępców. Wkrótce na miejsce dotarli też umundurowani policjanci pełniący służbę i zajęli się zatrzymanym - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.