- Przyjmiemy uchodźców wojennych z Ukrainy - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka

Włocławek jest gotowy na przyjęcie uchodźców. Mówił o tym prezydent Włocławka na piątkowym spotkaniu z mediami.

- Przygotowujemy się do procesu przyjęcia uchodźców wojennych - mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. - Otrzymałem sygnały, że być może dwie rodziny ukraińskich pracowników jednej z włocławskich firm będą chciały przyjechać do naszego miasta. Tam straciły dach nad głową. Zrobimy wszystko, by takie rodziny przyjąć i im pomóc.