Przystań przy ul. Płockiej we Włocławku jest już gotowa. W niedzielę uroczyste otwarcie obiektu [zdjęcia]

Przebudowa przystani na ul. Płockiej we Włocławku rozpoczęła się pod koniec maja 2021 roku. Przetarg rozstrzygnięto 13 maja 2021 roku. Wykonawcą inwestycji była firma Mosty Kujawy Krzysztof Szymański, która swoje prace wyceniła na 20 322 913,25 zł brutto. Przypomnijmy, że inwestycja otrzymała ponad 12 milionów złotych dofinansowania unijnego . Aby miasto nie straciło tych środków, zadanie musiało zrealizować do końca 2021 roku.

- Generalnie inwestycję udało się zrealizować mniej więcej w pół roku, więc to było bardzo ambitne zadanie dla wykonawcy, ale podołał – zaznacza Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka i dodaje, że realizacja zadania była możliwa także dzięki współpracy z Wodami Polskimi. - Warto też powiedzieć, że udało się zrealizować zadanie na trudnym terenie, bo przecież kemping zbudowaliśmy tuż obok zapory bocznej. Tutaj dużą przychylnością i współpracą wykazały się Wody Polskie. Naprawdę bez tej współpracy i również moich wizyt w Warszawie - w centrali Wód Polskich – pewnie tego projektu nie udałoby się zrealizować. To jest bardzo ważne.

Tak będzie wyglądała przystań przy ul. Płockiej we Włocławku

Na przystani przy ul. Płockiej powstał nowy pomost cumowniczy dla 30 jednostek pływających. Do tej pory na przystani znajdowało się 14 takich miejsc, więc teraz będą to aż 44 miejsca do cumowania. Do dyspozycji będą również miejsca namiotowe, miejsca dla kamperów, domki letniskowe, szatnia i sanitariaty. Będzie to miejsce, z którego korzystać będą mogli nie tylko włocławianie, lecz także turyści.