Puchar Polski K-PZPN 2024. Losowanie par 1/8 finału już w czwartek

Jak informuje KPZPN w Bydgoszczy do rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu K-PZPN w sezonie 2023/2024 przystąpiło 118 zespołów: 76 z okręgu bydgoskiego, 22 z okręgu toruńskiego i 20 z okręgu włocławskiego. W podokręgach toruńskim i włocławskim rozegrano cztery rundy, zaś w bydgoskim – 5. To oznacza, że zespoły te musiały przejść przez intensywne eliminacje, aby dostać się do 1/8 finału Pucharu Polski K-PZPN 2024.