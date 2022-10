Radna Agnieszka Jura-Walczak ma pomysł na przywrócenie nocnych dyżurów aptek we Włocławku [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Mieszkańcy Włocławka od maja 2021 roku muszą jeździć do innych miast, jeśli w nocy lub święta muszą kupić leki. W październiku 2022 roku interpelację w tej sprawie, do prezydenta miasta, skierowała radna Agnieszka Jura-Walczak. Proponuje, by dyżury podzielić pomiędzy wszystkie apteki. Ma to rozwiązać problem, z którym miasto zmaga się od kilkunastu miesięcy. Najpierw potrzebna jest uchwała, która ustanowi miejscowe prawo. Co w sytuacji, gdy apteki nie będą go przestrzegać?