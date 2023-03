Remont drogi wojewódzkiej 270 między Brześciem Kujawskim a Lubrańcem [zdjęcia]

Droga zostanie rozbudowana na długości ponad 6,6 km od Brześcia Kujawskiego do obwodnicy Lubrańca. Na połączeniu z obwodnicą powstanie rondo. Jezdnia zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 tony na oś. Oznacza to, że będzie zdecydowanie bardziej odporna na powstawanie uszkodzeń i kolein.

W ubiegłym roku rozpoczęła się budowa obwodnicy Lubrańca. Za realizację odpowiada także firma Onde. Inwestycja pochłonie około 60 mln zł.

Równocześnie trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych zadań drogowych w powiecie włocławskim. Powstaje dokumentacja niezbędna do zlecenia prac przy przebudowie drogi nr 268 od Brzezia do Brześcia o długości 10 kilometrów. Jeszcze w tym roku planujemy zlecić prace na 5,5-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 268 pomiędzy Chodczem i Wolą Adamową. Przebudowa drugiego odcinka na tej trasie z Woli Adamowej do Chocenia o długości 2,9 km zostanie zlecona w przyszłym roku. Na te zadania samorząd województwa zdobył środki z funduszy zewnętrznych. Zaawansowane prace trwają przy rozbudowie kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Kowala do Baruchowa.