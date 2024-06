Remont peronu nr 2 na dworcu PKP we Włocławku - jest już wiata. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

W środę, 5 czerwca 2024 roku sprawdziliśmy, jak przebiega remont peronu nr 2 dworca kolejowego we Włocławku. To już końcówka inwestycji. Niedługo pasażerowie będą mogli wsiąść do pociągu z zupełnie nowego peronu. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiega modernizacja obiektu.