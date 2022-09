ROADPOL Safety Days. Policja w Kujawsko-Pomorskiem też będzie prowadzić więcej kontroli na drogach [zdjęcia]

Działania koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL przy wsparciu między innymi Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

„ROADPOL Safety Days to coroczna kampania Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowana na realizację założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych” – czytamy na stronie KWP w Bydgoszczy.