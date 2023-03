Rodzina z Włocławka mieszka w zniszczonej kamienicy. Na remont innego lokalu czeka od miesięcy

„Kamienica jest w opłakanym stanie. Ściany są popękane, w dachu jest ogromna dziura, wszystko przecieka, tynk sypie się na balkon i podwórko. Mieszkając tu boimy się o swoje zdrowie i życie, a przede wszystkim o życie naszego 4-letniego syna Aleksandra. Jest on radosnym dzieckiem, jednak całą jego radość niszczy życie w mieszkaniu, w którym w zimę zamarzają i pękają rury. Rano w okresie zimowym kiedy wstajemy do pracy jest 11 stopni. Kamienica się sypie, naprawdę boimy się o nasze życie. Tak się nie da żyć” – napisała w liście do redakcji włocławianka, która mieszka tam wraz z mężem i kilkuletnim synkiem.