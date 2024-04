Rozmowa z Aleksandrą Myszke, kandydatką na prezydenta Włocławka. Zdjęcia

W kwietniu 2024 roku wybierzemy władze samorządowe, w tym także prezydenta Włocławka na kolejną kadencję. Włocławianie będą wybierać swojego włodarza spośród sześciu osób. Wszystkim kandydatom zadaliśmy sześć tych samych pytań. Prezentujemy odpowiedzi Aleksandry Myszke.

Rozmowa z kandydatką na prezydenta Włocławka Aleksandrą Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy.

Dlaczego Pani startuje w wyborach samorządowych 2024? Który z kandydatów jest dla Pani największym rywalem i dlaczego?

Mój start w wyborach samorządowych to wynik wielu rozmów z mieszkańcami. Wielu rozmów wewnętrznych prowadzonych w Polskiej Lewicy. Moim największym rywalem jest obecny Prezydent Marek Wojtkowski. Jego program jest bardzo szeroki i spójny. Udowodnił, że jest człowiekiem porozumienia, działającym ponad podziałami współpracując z Lewicą w tej kadencji. Człowiekiem z dużymi umiejętnościami zarządzania, dzięki czemu wydobywa z ludzi to co najlepsze.

Jak ocenia Pani ostatnie 5 lat we Włocławku i jak widzi Pani Włocławek na koniec swojej kadencji, jeśli wygra wybory?

Ostatnią kadencję postrzegam jako początek rozwoju naszego Miasta. Teraz kiedy zastały odblokowane środki pieniężne z Unii Europejskiej powinien nastąpić pik inwestycji. Tak też projektuję Włocławek na koniec swojej kadencji. Inwestycje w drogi, mieszkania, w inwestycje zapewniające prace dla Włocławian.

Po wygranych wyborach, moje działania będą skierowane na realizację mojego programu, który wprowadzi znaczące zmiany we Włocławku. Przygotowane przeze mnie propozycje dla Włocławka to moje Wartości. Przede wszystkim, infrastruktura drogowa zostanie zmodernizowana, wprowadzę programy dla seniorów i dzieci. Podejście urzędu do mieszkańców będzie bardziej otwarte i efektywne.

W ciągu pięciu lat Włocławek może uzyskać znaczącą pozycję na mapie Polski, przyciągając inwestycje, rozwijając sektor kulturalny i gospodarczy. Liczę na to, że liczba mieszkańców ponownie przekroczy 100 tysięcy, a miasto stanie się miejscem, z którego wszyscy będą dumni. W perspektywie piętnastu lat, Włocławek może stać się prężnie rozwijającym się ośrodkiem, z nowoczesną infrastrukturą, atrakcyjnymi miejscami rekreacyjnymi i zrównoważonym rozwojem. Oczywiście, wszystkie te cele wymagają współpracy, zaangażowania społeczności i ciągłego działania na rzecz dobra miasta.

Jakie są główne punkty Pani programu? W czasie kampanii pada sporo obietnic wyborczych. Z jakich środków zostaną sfinansowane?

Remont infrastruktury drogowej we Włocławku

Rewitalizacja Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego

Mini Woonerfy na każdym osiedlu

Remont Stadionu na Przylesiu wraz otaczającym terenem

Rozbudowa włocławskich Bulwarów w kier. ul. Płockiej i ul. Toruńskiej

Modernizacja przystanków komunikacji publicznej o monitoring miejski

Więcej sezonowych biznesów na Bulwarach - stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców

Budowa ścieżki rowerowej od Bulwarów do Zapory Wodnej na Wiśle

Modernizacja placówek oświatowych na osiedlach

Przebudowa Ronda Falbanka

Wdrożenie i Popularyzacja Karty Mieszkańca Włocławka

Stworzenie Punktów Doraźnej Pomocy Lokatorskiej na każdym osiedlu

Wsparcie przedsiębiorczości w Śródmieściu- przedłużenie zwolnienia z podatków od nieruchomości dla właścicieli którzy będą remontować swoje kamienice.

Aktywizacja działań na rzecz poprawy rynku pracy i płacy

Budownictwo Mieszkaniowe- pierwsze Mieszkanie z kredytem hipotecznym o niskim oprocentowaniu

Wsparcie Przedszkoli Publicznych o nowe miejsca dla dzieci-których oboje rodzice pracują

Środki z KPO, to ogromna szansa. Ważne jest, aby je mądrze wykorzystać. Inwestycje w edukację, zdrowie, infrastrukturę i inne obszary przyniosą długoterminowe korzyści.

Co trzeba zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi we Włocławku?

We Włocławku mamy wspaniałych młodych ludzi. Aby ich zatrzymać we Włocławku, konieczne jest zaspokojenie trzech kluczowych potrzeb. Po pierwsze, musimy zapewnić odpowiednią dostępność mieszkań. Po drugie, konieczne jest stworzenie warunków dobrej płatnej pracy, co przyciągnie młode talenty oraz umożliwi utrzymanie się dla ludzi w każdym wieku. Po trzecie, niezbędne jest rozwinięcie atrakcyjnej oferty rozrywkowej, która sprawi, że mieszkańcy będą chcieli pozostać w mieście i korzystać z jego możliwości. Musimy dołożyć wszelkich starań, by zatrzymać ich w naszym mieście.

Jaki ma Pani plan na zmniejszenie zadłużenia miasta?

Redukcja zadłużenia miasta jest kluczowym wyzwaniem. Pierwszym krokiem będzie rozważne zarządzanie finansami. Każda złotówka musi być przemyślana i wydana w sposób, który przyniesie korzyści mieszkańcom. Inwestycje w infrastrukturę, takie jak modernizacja dróg czy rozbudowa miasta, powinny być priorytetem. Jednocześnie należy unikać niepotrzebnych wydatków, które nie przyczyniają się do rozwoju miasta. Środki z KPO, to ogromna szansa. Ważne jest, aby je mądrze wykorzystać. Inwestycje w edukację, zdrowie, infrastrukturę i inne obszary przyniosą długoterminowe korzyści. Będę dbała o to, aby każda złotówka z tego programu była efektywnie spożytkowana. Zmiana podejścia nowego rządu do samorządów przyniesie dodatkowe środki. To ważne, ale również wymaga odpowiedzialności. Współpraca z rządem i innymi instytucjami pozwoli na realizację moich propozycji. W perspektywie pięciu lat, redukcja zadłużenia i rozwój miasta mogą iść w parze. Odpowiedzialne zarządzanie finansami oraz efektywne wykorzystanie dostępnych środków to klucz do sukcesu.

Jaka inwestycja jest najbardziej potrzebna we Włocławku?

Infrastruktura drogowa. Niestety drogi są w fatalnym stanie, choć mamy jednostkę odpowiedzialną za ich utrzymanie - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu. Ważne są te inwestycje mieszkaniowe. Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych, dla ludzi z najniższymi dochodami.

