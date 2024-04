Rozmowa z Krzysztofem Kukuckim, kandydatem na prezydenta Włocławka. Zdjęcia

W kwietniu 2024 roku wybierzemy władze samorządowe, w tym także prezydenta Włocławka na kolejną kadencję. Włocławianie będą wybierać swojego włodarza spośród sześciu osób. Wszystkim kandydatom zadaliśmy sześć tych samych pytań. Prezentujemy odpowiedzi Krzysztofa Kukuckiego.

Rozmowa z kandydatem na prezydenta Włocławka Krzysztofem Kukuckim (Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy).

Dlaczego startuje Pan w wyborach samorządowych 2024? Który z kandydatów jest dla Pana największym rywalem i dlaczego?

Start w wyborach samorządowych jest dla mnie naturalną decyzją. Włocławek jest miastem, w którym moja rodzina mieszka od pokoleń. Tutaj się wychowałem, tutaj dorastają moje dzieci. Związałem z nim swoje życie i może zabrzmi to trochę patetycznie, ale noszę je w sercu i czuję dumę kiedy o nim mówię. Od zawsze byłem zaangażowany w rozwój Włocławka. Najpierw jako radny (2 kadencje), a od stycznia 2019 roku aż do wyborów parlamentarnych w 2023 roku pełniłem funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta.

Zakres zadań, które realizowałem wspólnie z zespołem piastując to zaszczytne stanowisko obejmował pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na działania infrastrukturalne i społeczne, planowanie i nadzorowanie inwestycji, wsparcie inwestorów. Mój zespół tworzyły osoby pracujące w wydziałach: Rozwoju Miasta, Inwestycji, Urbanistyki i Architektury, Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Biura Zamówień Publicznych oraz Centrum Obsługi Inwestora. Nadzorowałem również jednostki, które te wydziały miały pod sobą w zakresie merytorycznym, w tym: Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej oraz Transportu, Włocławskie Centrum Biznesu oraz Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Muszę przyznać, że to właśnie dzięki naszej współpracy, wspólnemu zaangażowaniu wielu ludzi przez ostatnie 5 lat udało nam się osiągnąć tak wiele.

Mimo tego, że obecnie reprezentuję Mieszkańców w Senacie, nadal zależy mi na tym, aby Włocławek się rozwijał. Warszawa daje mi perspektywy, jednak jestem gotów z nich zrezygnować, ponieważ to właśnie nasze Miasto jest mi najbliższe. W ostatnim czasie otrzymałem wiele ciepłych słów wsparcia i wiary w to, że godni będę reprezentować Włocławek na szczeblu centralnym. Jednak co dla mnie niezmiernie ważne, wielokrotnie puentą każdego z nich było to, że mimo wszystko całe zaangażowanie powinienem oddać miastu. To właśnie Włocławek, jego Mieszkańcy, moi Przyjaciele i współpracownicy z Urzędu Miasta motywują mnie do tego, żeby nadal być częścią zmian, które zachodzą w mieście.

Każdy z kandydatów niesie za sobą pewne spojrzenie na Miasto. Liczę na to, że tak samo jak ja i mój zespół tworzyli swój program w oparciu o głos Mieszkańców, ich potrzeby i oczekiwania. Uwzględniając przy tym możliwości, które ma przed sobą samorząd, ale również ograniczenia. Jestem osobą dialogu, nie interesują mnie rozgrywki polityczne, rankingi popularności czy też wzajemne prześciganie się w pomysłach. Każdego z kandydatów uważam za równego sobie rywala, każdego z nich szanuję i z każdym z nich chętnie wymienię się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi wizji Włocławka w przyszłości.

Jak ocenia Pan ostatnie 5 lat we Włocławku i jak widzi Pan Włocławek na koniec swojej kadencji, jeśli wygra wybory?

Ostatnie 5 lat Włocławka, które również miałem okazję współtworzyć, to okres zmian. Idąc do wyborów w 2018 roku przyjęliśmy, że podstawą naszych działań będzie realizacja programu „Lepszy Włocławek”. Skupiał się on na filarach, które obejmowały swoimi założeniami każdy aspekt życia w naszym mieście. Sytuacja polityczna, a dokładniej koalicja, wymusiła rezygnację z części założeń. Jednak dumny jestem z tego, co udało nam się osiągnąć. Budowa bloków przy ul. Celulozowej, rozpoczęcie prac i zamknięcie kilku etapów budowy drogi alternatywnej do al. Jana Pawła II, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych - to tylko kilka z elementów, które udało mi się wspólnie z zespołem wdrożyć.

Nie możemy również zapominać o powołaniu Włocławskiego Centrum Biznesu, realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli, zajęć z przedsiębiorczości dla uczniów, czy przygotowaniu terenów pod nowe inwestycje.

Natomiast to jak widzę przyszłość Włocławka za 5 lat zapisane jest w programie Lepszy Włocławek 2.0. Tak jak ten z 2018 roku składa się z filarów, jednak dostosowany jest do obecnych realiów oraz potrzeb i oczekiwań Włocławian. Miasto to Mieszkańcy i to właśnie z nimi opracowaliśmy nowy program i to właśnie dla nich będę dążyć do tego, żeby został zrealizowany.

Jakie są główne punkty Pana programu? W czasie kampanii pada sporo obietnic wyborczych. Z jakich środków zostaną sfinansowane?

Program Lepszy Włocławek 2.0 składa się z 6 filarów: Młody Włocławek, Zdrowi Włocławianie, Szczęśliwi Seniorzy, Nowe Serce Miasta, Przyjazne Komfortowe Miasto oraz Aktywni Włocławianie. Każdy z tych filarów posiada założenia obejmujące zarówno te, które chcemy zrealizować na poszczególnych osiedlach jak i te ogólnomiejskie.

Jednym z głównych priorytetów jest wsparcie rozwoju uczelni i dążenie do utworzenia Politechniki Włocławskiej. Połączenie Włocławka, czyli budowa tuneli pod linią kolejową. Tunel na ul. Wienieckiej jest już projektowo bardzo zaawansowany, ale ja proponuję zupełnie nowe połączenie w centrum miasta. Nowy tunel drogowy połączy ul. POW z rondem Kokoszka. Obok niego powstanie tunel pieszo-rowerowy w od POW do ul. Kaliskiej. Kontynuować będziemy program lewicy: Włocławskie Mieszkania, ale go rozszerzymy. Oprócz 3 etapu osiedla Celulozowa, nowego osiedla przy ul. Łubinowej, nasza polityka mieszkaniowa będzie ważnym elementem rewitalizacji. Nowe budynki (z lokalami użytkowymi udostępnianymi na zasadach Inkubatora Przedsiębiorczości) powstaną na rogu ul. 3 Maja/Tumskiej, ul. Cyganka (w miejscu dzikiego parkingu) oraz na ul. Starodębskiej. Przebudujemy też istniejące kamienice m.in. 3go Maja 6, 3go Maja 9, Królewiecka 12, Brzeska 15 i... budynek po Teatrze Nasz. Co szczególnie wynika z wyzwań demograficznych będziemy budować również mieszkania dla studentów (by przyciągać nowych mieszkańców) oraz budować mieszkania dla seniorów (by ułatwić życie tym, którzy mają mieszkania na 3, 4 piętrze budynków bez wind). Zbudujemy też nowe drogi rowerowe, które stworzą wraz z istniejącymi spójną Włocławską Sieć Dróg Rowerowych. Przywrócimy Włower – Włocławski Rower Miejski. Bardzo ważny jest dla mnie transport zbiorowy. Wszystkie autobusy będą miały klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Zwiększać będziemy również częstotliwość ich kursowania. Utworzymy również Włocławską Spółdzielnię Rozwojową. Zbudujemy również Młodzieżowe Centrum Treningowe przy SP 8, basen przy SP 20 oraz przebudujemy stadion Przylesie.

Co trzeba zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi we Włocławku?

Przede wszystkim stworzyć im perspektywy. Zaczniemy od stworzenia odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Będziemy budować mieszkania studenckie, stworzymy Klub Studencki. Miasto aktywnie wspierać będzie rozwój włocławskiej uczelni i stworzenie Politechniki Włocławskiej. Będziemy też dążyć do zmiany postrzegania Włocławka przez młodzież. Kreować będziemy wydarzenia, z których młodzi mieszkańcy będą dumni. Dobrym przykładem jest Weekend Młodych, obejmujący takie wydarzenia jak Festiwal Nowej Muzyki, Zlot Youtuberów, zawody e-sportowe, Skate Championship czy United Session, na który wspólnie z zespołem pozyskaliśmy finansowanie w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Te imprezy się przyjęły i będziemy je kontynuwać.

Inwestycje w infrastrukturę szkolną oraz zwiększenie nacisku na poziom zajęć pozalekcyjnych czy też tworzenie klas patronacki i zacieśnienie współpracy pomiędzy edukacją i biznesem wpłynie na to, że włocławska młodzież będzie miała perspektywy na przyszłość.

Jeden z projektów, który mieliśmy przyjemność realizować i będziemy rozwijać w przyszłości to dostęp do najmu tanich mieszkań. Jestem świadomy tego, że początki dorosłego życia bywają trudne. Pierwsza praca, doświadczenie, które dopiero budujemy, brak środków finansowych i zdolności kredytowej czy też sytuacja na rynku komercyjnego wynajmu ograniczają dostęp do tak ważnej rzeczy jaką jest posiadanie mieszkania. W 2018 roku idąc do wyborów samorządowych wspólnie z moim zespołem miałem jasne hasło: Jako samorząd musimy zapewnić dostęp do nowych mieszkań i - jak Państwo wiecie - udało się! Projekt Celulozowa zapewnia mieszkania zarówno dla rodzin jak i ludzi młodych, zapewniając im to co najważniejsze – komfort, bezpieczeństwo, warunki do rozwoju.

Wszystkie działania, te już realizowane, jak i te planowane wpłyną na wzrost poziomu atrakcyjności Włocławka jako Miasta, w którym warto budować swoją przyszłość.

Jaki ma Pan plan na zmniejszenie zadłużenia miasta?

Przede wszystkim swoją pracę zacznę od wnikliwego przeglądu wydatków i ich zasadności. Wydajemy pieniądze Mieszkańców i każdą złotówkę należy obejrzeć wielokrotnie. Będę również dążył do ograniczenia kosztów stałych funkcjonowania Miasta. To propozycja kontynuacji działań, które podejmowałem już jako zastępca Prezydenta tj. wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków publicznych, instalacja pomp ciepła. Będę również korzystał ze środków zewnętrznych. Mam w tym doświadczenie. Schylę się po każdą złotówkę/euro które poprawią funkcjonowanie miasta. Będziemy też realizować termomodernizację budynków należących do miasta. To działania, które ograniczają bieżące wydatki ponoszone przez Mieszkańców Włocławka.

Jaka inwestycja jest najbardziej potrzebna we Włocławku?

Każda inwestycja jest priorytetowa. Przy czym, mówiąc o inwestycji, nie mam na myśli tylko działań związanych z tworzeniem infrastruktury, ale również inwestycje w kwestie społeczne i gospodarcze. Miasto to żywy organizm, który składa się z wielu tkanek.

Rozwinięta infrastruktura drogowa wpływa na poprawę warunków przemieszczania się po mieście, ale zachęca również do podejmowania aktywności fizycznej, np. przez rozbudowę ścieżek rowerowych. Natomiast termomodernizacja, budowa instalacji OZE, dopłaty do wymiany źródeł ciepła czy wymiana autobusów MPK na elektryczne przyczynią się do zwiększenia komfortu życia oraz wpłynie na nasze zdrowie.

Tak jak mówiłem wcześniej, ważne jest zadbanie o tworzenie warunków do rozwoju dla ludzi młodych. Tanie mieszkania na wynajem, tworzenie klas patronackich, uruchomienie Politechniki na fundamencie PANS, modernizacja i rozwój infrastruktury szkolnej i zwiększony nacisk na pobudzanie i inspirowanie młodzieży poprzez organizowanie wydarzeń i wsparcie zajęć pozalekcyjnych wpłynie na to jak będzie kształtować się nasze społeczeństwo w przyszłości.

Pamiętamy również o seniorach, którzy odgrywają w naszej włocławskiej społeczności tak ważną rolę. Wiedza i doświadczenie, które nabywali przez całe swoje życie może stanowić dla nas istotny punkt odniesienia do tego co było, ale również do tego co będzie. Stworzenie miejsc, w których zapewnimy warunki do ich aktywizacji czy też budowania relacji międzypokoleniowych z młodymi, pozwoli nam na zbudowanie wśród wszystkich mieszkańców empatii, zaangażowania i chęci do dzielenia się tym, co najlepsze. Myślę, że to podstawowe wartości społeczne, które budują nas jako ludzi.

Nawiązując do tego, co powiedziałem, nie możemy skupiać się tylko na jednym, żeby Włocławek był dobrym miejscem do życia, musimy podejmować działania skupiające się na wielu aspektach. Muszą być one spójne, wynikać z potrzeb mieszkańców, ale nie powinny odpowiadać tylko na to co jest teraz. Podejmując decyzję o tym co dzisiaj powinniśmy również kreować przyszłość.

