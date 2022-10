Rozpoczęła się budowa nowoczesnego biurowca Tertio Ponte we Włocławku - pierwsze wbicie łopat [zdjęcia]

Dzisiejsza inauguracja to najlepszy przykład stawiania na zrównoważony rozwój i tego, jak ważna jest wytrwałość w realizacji ważnych dla regionu projektów. Od czasu kiedy rozpoczęliśmy starania o realizację tego projektu w 2018 roku, odbyłam wiele spotkań i rozmów zarówno z ARP, jak i ze stroną samorządową. Chcemy, by każdy - niezależnie od miejsca zamieszkania - miał takie same możliwości realizowania swoich życiowych planów oraz poprawiania jakości życia. Stworzenie we Włocławku nowoczesnego biurowca to ogromna szansa dla ludzi przedsiębiorczych, dla młodych absolwentów, by tu na miejscu rozwijać swoją zawodową ścieżkę. Wiem, że największym kapitałem tego miasta są ludzie. Tertio Ponte będzie narzędziem, by wyzwolić ich potencjał – podkreślała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi