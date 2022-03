Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Kilińskiego we Włocławku. Wiemy, kiedy rozpoczną się prace drogowe [zdjęcia]

Ulica Kilińskiego we Włocławku zostanie przebudowana w ramach projektu „Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu”. Przebudowa dotyczy odcinka ulicy od placu Wolności do Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (włącznie). Jego długość to około 470 metrów.

Tyle kosztować będzie przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku

W lutym 2022 roku włocławski magistrat ogłosił przetarg na to zadanie. Rozstrzygnięto go w marcu. Przebudową ul. Kilińskiego zajmie się Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” z Grudziądza. Swoje prace wyceniła na ponad siedem milionów złotych brutto (dokładnie: 7 546 050,00 zł brutto ). Była jedyną firmą, która złożyła ofertę w przetargu.

Takie prace zostaną przeprowadzone na ul. Kilińskiego we Włocławku

Do zadań wykonawcy należeć będzie: przebudowa drogi o konstrukcji jezdni (po przebudowie szerokość jezdni wynosić ma od 6,5 do 8,40 m) oraz przebudowa chodników o szerokości od 2 do 2,5 m. Oprócz tego wykonawca będzie musiał wbudować ścieżkę rowerową o szerokości 2,50 m i ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,10 do 5,50 m, a także przebudować zatoki autobusowe o szerokości od 2,50 do 3 m.