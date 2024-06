Rusza program Regiony Rewitalizacji 3.0. Będą pieniądze dla Włocławka. Zdjęcia, wideo

- Postanowiłem zorganizować krótki briefing informacyjny we Włocławku, z uwagi na to, że Włocławek od wielu lat był liderem w ramach procesu rewitalizacji. Uzyskaliśmy specjalne granty, również Fundusze Norweskie na rewitalizację, która stała się modelową w Polsce. A mówię to dlatego, że Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego uruchomił bardzo interesujący projekt rewitalizacyjny. Wprawdzie kwota na początek nie jest duża, bo jest to 5 milionów zł, ale projekt ten jest interesujący pod kątem społecznym. Mianowice projekt, który nosi nazwę Regiony Rewitalizacji 3.0. (...) zakłada, że cztery miasta prezydenckie będą mogły uczestniczyć bezpośrednio w podziale tych środków. Są to dwa rodzaje grantów - mówił Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.