Rusza program stypendialny firmy LPP i gminy Brześć Kujawski

W kończącym się właśnie roku szkolnym, 109 dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, otrzymało od gdańskiej spółki upominki w ramach projektu „Wyprawka dla pierwszaka”. Z kolei w trzeciej edycji bezpłatnego kursu języka angielskiego wzięło udział 270 uczniów, a 109 ósmoklasistów skorzystało z dodatkowych zajęć przygotowujących ich do egzaminów. W ramach społecznego programu LPP, zrealizowano także po raz pierwszy bezpłatne, fakultatywne zajęcia z robotyki i programowania dla klas 7 i 8 organizowane we współpracy z Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” oraz Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku. Te i wiele innych projektów, w tym również wspierających aktywizację sportową dzieci i młodzieży, firma planuje kontynuować w kolejnym roku szkolnym. Co więcej, mając na uwadze długoterminową perspektywę rozwoju w regionie, LPP zdecydowało o rozszerzeniu współpracy z władzami Brześcia Kujawskiego i wsparciu nowego programu stypendialnego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.