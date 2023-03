Ruszył remont ulicy Wilgi. Te drogi we Włocławku też czeka remont w 2023 roku [zdjęcia]

Przebudowa zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych płyt ażurowych o szerokości 3,00 m, pod-budowy jezdni z kruszywa łamanego twardego 8/31,5 grubości 30 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm. Nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr 8 cm, podbudowy zjazdów z betonu C12/15 grubości 15 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPUH "LUX-DOM". Wartość zamówienia to 422 652,13 zł brutto. Do 19 maja ulica Wilgi pozostanie zamknięta.

W związku z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe we Włocławku nie jest przejezdna Szosa Brzeska (do 31 lipca 2023 roku) na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Objazd wyznaczono ulicami: Wiejską, Zgodną i Fredry. Jednocześnie wyłączona została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wiejska – Zgodna – Gajowa we Włocławku (do dnia 31 lipca 2023 roku). Zmianie uległa również organizacja ruchu na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo przejazdu mają jadący ulicami Wiejską i Zgodną.