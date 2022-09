Salon fryzjerski we Włocławku. Strzyżenie damskie, ombre, pielęgnacja we wrześniu 2022

suszarka do włosów o mocy 2100 w, wydajność suszen…

suszarka do włosów o mocy 2100 w, wydajność suszen…

CV5830 Studio Dry Suszarka do włosów ROWENTA

L'Oreal Professionnel Tecni Art Effect Modelujący Krem Do Włosów ...

Schwarzkopf OSIS Thrill Guma do stylizacji 100ml

Wybierając salon fryzjerski we Włocławku można posiłkować się opiniami innych klientów. Warto jednak pamiętać, że wysokie ceny to nie zawsze gwarancja dobrego cięcia. Sprawdź listę salonów fryzjerskich działających we Włocławku.