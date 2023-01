Salon fryzjerski we Włocławku. Strzyżenie dziecięce, farbowanie, skrócenie grzywki w styczniu 2023

BHD512/00 Seria 5000 Suszarka do włosów PHILIPS

akcesoria magnetyczne suszarka do włosów dyson sup…

HD07 Supersonic Nikiel/Miedź Suszarka do włosów DYSON

suszarka do włosów o mocy 2200 w, profesjonalny si…

suszarka do włosów o mocy 2200 w, funkcja jonizacj…

D566E Bronze Shimmer Suszarka do włosów BABYLISS

Przy wyborze salonu fryzjerskiego we Włocławku warto posiłkować się doświadczeniem innych. Warto jednak pamiętać, że wysokie stawki to nie zawsze gwarancja dobrego cięcia. Zobacz listę zakładów fryzjerskich działających we Włocławku.