Saszan i Kuba Adamiak mówili we Włocławku, co robić z elektrośmieciami [zdjęcia]

Projekt edukacyjno - ekologicznego „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” we Włocławku.

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 10 z Włocławka zwycięzcami akcji we Włocławku.

Szkoła Podstawowa nr 2, która przyniosła najwięcej elektrośmieci i Szkoła Podstawowa nr 10 , która zbierała najbardziej „fair play”, pojadą w nagrodę do Warszawy na Wielki Finał na Sprzątanie świata. Podczas akcji zbiórki elektrośmieci, we Włocławku udało się zebrać 1 tonę i 200 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który z Electro-System Organizacja Odzysku i REMONDIS Electrorecycling Polska zostanie przekazany do recyklingu, zgodnie z zasadami ochrony środowiska - czytamy na stronie Facebook Eco Studio Electro - System

Czym zajmuje się organizacja Organizacja odzysku ELECTRO - SYSTEM?

ELECTRO-SYSTEM to organizacja odzysku, która tworzy i finansuje w Polsce system zagospodarowania elektroodpadów, a także podnosi świadomość Polaków w zakresie prawidłowego postępowania z elekt-rośmieciami. Jednym z jej głównych celów jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o nie wyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. Co zatem należy z nimi zrobić? Jeśli chcemy oddać duży sprzęt, np. lodówkę, pralkę lub kuchenkę, możemy skorzystać z systemu bezpłatnych odbiorów dużego AGD realizowanych przez ELECTRO - SYSTEM we współpracy z REMONDIS Electrorecycling wprost z naszego domu. Wystarczy wejść na stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz. Usługa jest bezpłatna i dostępna w całej Polsce. Drobne elektroodpady takie jak: smartfon, myszka, kalkulator, tablet, latarka można wrzucić do specjalnego pojemnika - tzw. electroboxa. W każdej gminie działa też Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK, do którego wszelkie elektroodpady można dostarczyć we własnym zakresie.